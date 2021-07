La definizione e la soluzione di: Sostanza del legno usata per produrre la carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : cellulosa

Curiosità/Significato su: Sostanza del legno usata per produrre la carta carta significati, vedi carta (disambigua). La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate 48 ' (5 683 parole) - 20:51, 20 giu 2021

Altre definizioni con sostanza; legno; usata; produrre; carta; Sostanza tossica usata diluita per pulire in casa; La sostanza delle palline protettive degli armadi; Sostanza eccitante contenuta nell'espresso; In sostanza... sono uguali; Ampi recipienti di legno ora decori di case rurali; La nazione con le chiese in legno del Maramure?; Fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggio; Strumento musicale in legno detto anche tric trac; La fiamma usata per saldare e tagliare i metalli; Salsa inglese usata per insaporire la carne; Segatura pressata usata come combustibile; Provocata volontariamente, causata; La macchina girevole per produrre calcestruzzo; Produrre crepe; Produrre solchi nella pelle; E impiegato per produrre isotopi su vasta scala; Rassegna cartacea delle offerte di un supermercato; Carta dei tarocchi, arcano maggiore numero 9; La carta con nome e riferimenti di chi vi scrive; Le abitanti di Hammamet e Cartagine; Ultime Definizioni