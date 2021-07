La definizione e la soluzione di: Lo sono i Fratelli in un film con Simona Ventura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : coltelli

Curiosità/Significato su: Lo sono i Fratelli in un film con Simona Ventura Simona Ventura Simona Ventura (Bentivoglio, 1º aprile 1965) è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono 47 ' (5 301 parole) - 19:50, 5 lug 2021

Altre definizioni con sono; fratelli; film; simona; ventura; Sono crociate nella Settimana Enigmistica; Sono a mezz'asta in segno di lutto; Si possono dichiarare col Modello 730 o l'Unico; Sono ghiotte delle foglie più alte delle acacie; Un personaggio femminile de I fratelli Karamazov; I Silvio e Gabriele fratelli del cinema italiano; Fratelli __ Editori, azienda di Milano; E' pieno di fratelli o di sorelle; Il Vangelo secondo __, film del '64 di Pasolini; __ Escondido, film del '92 di G. Salvatores spa; La Radio... in un film di Luciano Ligabue!; Lo Yorgos che ha diretto il film La favorita; Lo condusse Simona Ventura __ che il calcio; Una Simona dello spettacolo; Lo condusse Simona Ventura __ che il calcio; Iella, sventura; Funeste e sventurate; Il Lucio di Un'avventura e Dieci ragazze; Ultime Definizioni