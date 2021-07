La definizione e la soluzione di: Rivestimento per pareti in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : perlinato

Curiosità/Significato su: Rivestimento per pareti in legno Isolamento a cappotto per la coibentazione termica e in alcuni casi acustica delle pareti di un edificio, applicando del materiale isolante sulla superficie delle pareti. 3 ' (311 parole) - 17:19, 8 lug 2021

Altre definizioni con rivestimento; pareti; legno; Rivestimento anteriore dell'altare; Materiale di rivestimento per padelle e tegami; Un rivestimento per divani; Sottilissimo rivestimento epidermico; Pareti trasparenti e infrangibili; Come la pittura... sulle pareti delle grotte!; Costituiscono le pareti; Lo space senza pareti; Legno rossastro ricavato da piante meliacee; n artigiano che lavora il legno; Una pianta legnosa perenne; Sostanza del legno usata per produrre la carta;