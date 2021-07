La definizione e la soluzione di: Si riempie di tifosi per la partita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : stadio

Curiosità/Significato su: Si riempie di tifosi per la partita Strage di Hillsborough tale partita era molto sentita: fin dal mattino migliaia di tifosi dei Liverpool (peraltro storicamente rivali dei Garibaldi Reds di Nottingham) si riversarono 12 ' (1 392 parole) - 14:08, 12 giu 2021

Altre definizioni con riempie; tifosi; partita; Si riempie d'acqua per lavare il pavimento; Si riempie d'appunti; Si riempie di studenti; Si riempie di pratiche; La onda dei tifosi allo stadio; Fa alzare e poi risedere i tifosi; Divide i tifosi sia a Milano che a Genova, Torino e Roma; I tifosi più... caldi; La partita che si studia in ragioneria; I due gol di un calciatore nella stessa partita; Dura reprimenda, spesso impartita dai genitori; Il secondo tempo della partita di calcio;