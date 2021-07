La definizione e la soluzione di: Racconto fantastico, spesso per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : favola

Curiosità/Significato su: Racconto fantastico, spesso per bambini Changeling (leggenda) changeling è una creatura fantastica tipica del folklore europeo. Si narra sia un essere molto simile alle fate e sia attratto dai bambini tanto da rapirli sostituendoli 7 ' (674 parole) - 14:51, 18 giu 2021

Altre definizioni con racconto; fantastico; spesso; bambini; La fine del racconto; Racconto di Howard Phillips Lovecraft; La tensione emotiva di un racconto; Inizio di racconto; Centro catalano del Festival del Cinema Fantastico; Fantastico per i giovani; Fantastico, immaginario; Punto di passaggio spesso stretto e lungo; Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi; Un periodo spesso introdotto dal se; Un cocktail con gin e vermut spesso con oliva; Li porta Babbo Natale ai bambini; I bambini scout tra otto e dodici anni; Si dice di bambini capricciosi e irritanti; Accomunano fiumi e letti per bambini; Ultime Definizioni