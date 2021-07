La definizione e la soluzione di: Quella delle moschee è nota come Monte del Tempio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : spianata

Curiosità/Significato su: Quella delle moschee e nota come Monte del Tempio Monte del Tempio Il Monte del Tempio (in ebraico: ??? ??????????, Har haBáyit, in arabo: ????? ??????? al-Haram al-sharif «il Nobile Santuario», noto anche come Spianata 9 ' (1 075 parole) - 12:36, 26 giu 2021

