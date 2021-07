La definizione e la soluzione di: Il portar via... di molti ristoranti! ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : takeaway

Curiosità/Significato su: Il portar via... di molti ristoranti! ing Gabriele D'Annunzio (categoria Voci con template Collegamenti esterni e molti collegamenti (soglia maggiore)) facendo valere il suo prestigio personale con le autorità. La strada, progettata e realizzata dall'ing. Riccardo Cozzaglio, segnò il termine del secolare 216 ' (23 690 parole) - 04:53, 9 lug 2021

Altre definizioni con portar; molti; ristoranti; Portare un contenuto da un contenitore all'altro; Il formato... che ci si può portare appresso!; Quello a mano si può portare sull'aereo; Supportare una squadra sportiva; Lo sono molti muscoli del corpo umano; Ci abitano molti hawaiani; In Inghilterra la indossano molti avvocati in aula; Il gusto di molti ghiaccioli rosa; La ristorazione... fuori dai ristoranti ing; Il cuoco in seconda nei ristoranti stellati ing; In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli; Li tengono fuori i ristoranti all’aperto; Ultime Definizioni