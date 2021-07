La definizione e la soluzione di: Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pentolino

Curiosità/Significato su: Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi Polenta dei più noti piatti tipici valdostani e biellesi. Molto indicata per riempire e scaldare nelle giornate fredde, è conosciuta anche come "polenta grassa" 26 ' (3 100 parole) - 15:20, 10 giu 2021

Curiosità/Significato su: Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi Polenta dei più noti piatti tipici valdostani e biellesi. Molto indicata per riempire e scaldare nelle giornate fredde, è conosciuta anche come "polenta grassa" 26 ' (3 100 parole) - 15:20, 10 giu 2021