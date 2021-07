La definizione e la soluzione di: Piccoli contenitori per gomme, pennarelli, ecc... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : astucci

Curiosità/Significato su: Piccoli contenitori per gomme, pennarelli, ecc.. Un astuccio per penne può accessoriamente contenere anche una varietà di altri oggetti, come ad esempio matite, un temperamatite, gomme e una calcolatrice

Altre definizioni con piccoli; contenitori; gomme; pennarelli; Il flauto traverso detto piccolino; Piccoli emolumenti per i figli; I piccoli dardi di un gioco di precisione; Piccoli fascicoli informativi; Piccoli contenitori usati da chimici e biologi; Contenitori di alluminio per bevande; Contenitori per abiti e corredi; Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi; Misura la pressione delle gomme; Diffusa marca tedesca di gomme e liquorizie ted; Ultime Definizioni