La definizione e la soluzione di: Li percepisce il cane ma non l'uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Ultrasuoni

Curiosità/Significato su: Li percepisce il cane ma non l uomo Il passero solitario un'esistenza solitaria. Il passero solitario, desiderando la solitudine per natura, non percepisce tuttavia il suo dolore e dunque non può che provare felicità: 11 ' (1 180 parole) - 16:39, 26 gen 2021

Altre definizioni con percepisce; cane; uomo; Lo è un lavoratore che percepisce uno stipendio; Percepisce con dolore i successi e le virtù altrui; Non li percepisce il raffreddato; Li percepisce l'orecchio; Bianco cane da slitta a pelo lungo; Quella di Biancaneve le offre una mela avvelenata; Un cane da caccia dal pelo duro e ispido; Tante erano le colonie americane originali; Un uomo... imbalsamato; L'__ fa l'uomo ladro; Un gentiluomo... a Londra! ing; Uomo dal fare rozzo e privo di garbo; Ultime Definizioni