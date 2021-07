La definizione e la soluzione di: Parte ammuffita o in putrefazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : marciume

Curiosità/Significato su: Parte ammuffita o in putrefazione prognosi molto più favorevole rispetto a quelle che andavano incontro a putrefazione. Non solo, ma che il loro quadro clinico migliorava palesemente non appena

Altre definizioni con parte; ammuffita; putrefazione; 15 di quelle del Partenone sono al British Museum; Il ritorno nel proprio stato d'appartenenza; Parte di abito o camicia che copre spalle e petto; Quello del Partenone di Atene è al British Museum; Vapori della putrefazione per scopi energetici;