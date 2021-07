La definizione e la soluzione di: Un odore della cucina italiana... ancora in erba!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : aglietto

Curiosità/Significato su: Un odore della cucina italiana... ancora in erba! Allium ursinum ( Erba orsina) "bruciante" a causa del suo forte odore e con "allis" si riferivano probabilmente la spata che copre l'infiorescenza. Il nome della specie ursinum deriva quasi 10 ' (980 parole) - 03:29, 26 mag 2021

