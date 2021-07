La definizione e la soluzione di: Non votano alle elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : astenuti

Curiosità/Significato su: Non votano alle elezioni elezioni politiche italiane Le elezioni politiche italiane sono le elezioni politiche che in Italia eleggono il Parlamento della Repubblica. Sono regolate dalla Costituzione della 6 ' (582 parole) - 13:52, 8 lug 2021

Altre definizioni con votano; alle; elezioni; Votano per eleggere sindaco e consiglio comunale; Lo votano gli elettori; L'Antonio Allegri che dipinse Leda e il cigno; Parte di abito o camicia che copre spalle e petto; Si dà alle orecchie per compleanni e ramanzine; Sventolano alle spalle di molti supereroi; E' segreto nelle elezioni; Le elezioni per il rinnovo del parlamento; Un tipo di elezioni interne ai partiti; Partecipare alle elezioni;