La definizione e la soluzione di: L'Université Paris in cui insegnò Jean Baudrillard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : nanterre

Curiosità/Significato su: L Universite Paris in cui insegno Jean Baudrillard (1983-1984), a cura di M. Galzigna ed F. Gros, Feltrinelli, Milano, 2011. Jean Baudrillard, Dimenticare Foucault (1977), a cura di Pietro Bellasi, Cappelli, Bologna

