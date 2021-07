La definizione e la soluzione di: Locale in cui i bambini possono giocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ludoteca

Curiosità/Significato su: Locale in cui i bambini possono giocare Maria Montessori (sezione Le "Casa dei bambini") una casa speciale, "non costruita per i bambini ma è una casa dei bambini". È ordinata in maniera tale che i bambini la sentano veramente come loro. L'intero 87 ' (9 693 parole) - 14:37, 22 giu 2021

Altre definizioni con locale; bambini; possono; giocare; Colui che concede in affitto un locale; Frequenta spesso un locale fra; Locale in cui si conservano i paramenti liturgici; Guida locale nelle spedizioni himalayane tib; Piccole sfere di vetro con cui giocano i bambini; La fattoria ia-ia-o cantata dai bambini; Equivalenti animali dei bambini; Racconto fantastico, spesso per bambini; Così si possono chiamare gli orecchini lunghi; Bolle che possono comparire sui piedi per attrito; Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi; Possono essere di Carnevale e di moda; Il numero di carte per giocare a briscola; Pallina per giocare; Cubetti per giocare;