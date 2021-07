La definizione e la soluzione di: Si intima per imporre di fermarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : altola

Curiosità/Significato su: Si intima per imporre di fermarsi Carlo Alberto di Savoia liberale. Come principe di Carignano nel 1821 diede e poi ritirò l'appoggio ai congiurati che volevano imporre la costituzione al re di Sardegna Vittorio Emanuele 106 ' (12 218 parole) - 12:10, 10 lug 2021

