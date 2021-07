La definizione e la soluzione di: Indennità giornaliera per trasferte o missioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : diaria

Curiosità/Significato su: Indennita giornaliera per trasferte o missioni tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito (indagato per truffa ai danni dello Stato, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro) a favore di Umberto Bossi

