La definizione e la soluzione di: Guidare in tale stato è illegale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ebbrezza

Curiosità/Significato su: Guidare in tale stato e illegale stato Islamico (organizzazione) dollari al mese, in Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2014. Isis: finanziamenti per i terroristi da petrolio illegale, tasse, riscatti e donazioni, in Il Sole 24 Ore 188 ' (19 394 parole) - 23:07, 6 lug 2021

Altre definizioni con guidare; tale; stato; illegale; E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...; La può guidare solo il patentato; Guidare un'auto o un aereo; Piccole auto che si possono guidare a partire dai 14 anni; Li porta Babbo Natale ai bambini; La divinizzazione di un mortale; Il pittore rinascimentale del Polittico di Pisa; La sua capitale è Harare; Lo stato di chi potrebbe non risvegliarsi più; L'Henry Segretario di Stato USA durante Nixon; __ Albright, prima donna Segretario di Stato USA; Discorso o annuncio solenne di un capo di Stato; Non dovuta, illegale; La copiatura illegale di software; Ultime Definizioni