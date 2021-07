La definizione e la soluzione di: Un gruppo di forze dell'ordine in sorveglianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pattuglia

Curiosità/Significato su: Un gruppo di forze dell ordine in sorveglianza Flotta della Marina Militare ( 1º gruppo navale d'altura) Comando forze d'altura; COMFORPAT - Comando delle forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera; COMFORSBARC - Comando delle forze anfibie; 51 ' (2 154 parole) - 14:40, 30 giu 2021

