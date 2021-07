La definizione e la soluzione di: Grandi macchine per la stampa dei quotidiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : rotative

Curiosità/Significato su: Grandi macchine per la stampa dei quotidiani Corriere della Sera (categoria quotidiani italiani) Corriere, viaggiò nelle principali capitali europee per studiare la fattura dei più moderni quotidiani stranieri, accrescendo il proprio bagaglio di conoscenze 149 ' (17 364 parole) - 11:03, 4 lug 2021

Altre definizioni con grandi; macchine; stampa; quotidiani; Ingrandito in tutte le direzioni; Grandi sacche a tracolla solitamente a due tasche; Ingrandito e maturato naturalmente; Grandi... estremità inferiori!; Noto marchio giapponese di macchine fotografiche; Film d'animazione con le macchine da corsa; Macchine che aspirano; Storica azienda italiana di macchine da scrivere; Lettura delle prime pagine dei giornali __ stampa; Nota agenzia di stampa inglese; Se non è matrice di stampa, è uno stereotipo; Stampa duplicata di una pagina; Formato di quotidiani; Come dire quotidiani; Appesantiscono i quotidiani; In mezzo ai quotidiani; Ultime Definizioni