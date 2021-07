La definizione e la soluzione di: In geometria può essere piana o solida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : figura

Curiosità/Significato su: In geometria puo essere piana o solida geometria solida chiamata geometria solida quella branca della geometria che si interessa dei solidi, ovvero delle figure geometriche formate da punti tutti compresi in uno 5 ' (609 parole) - 23:22, 22 nov 2020

Si devono dimostrare in geometria; Il mattone in geometria; In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi; In geometria c'è quello greco; Può essere dei sensi o seguire una dormita; Lo sport che può essere su ghiaccio o prato ing; Può essere room, self, customer... ing; Essere dovuto di diritto; Spostare in posizione non piana; Vasta piana marsicana un tempo sede di un lago; Antichi mezzi a trazione animale con un pianale; Una spianata senza alberi; Precipitazione di pioggia liquida e solida; Piccola lesione cutanea solida e in rilevo; Accertare o anche consolidare; Una solida è il franco svizzero;