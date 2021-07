La definizione e la soluzione di: Fornito come un servizio o un finanziamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : erogato

Curiosità/Significato su: Fornito come un servizio o un finanziamento Business plan (sezione Cosa, dove, come, quando, ma soprattutto perché?) impieghi del capitale (investimenti/attività) e le fonti del finanziamento (capitale proprio o di terzi). Solvibilità finanziaria: esprime le propensioni 17 ' (2 084 parole) - 20:00, 5 nov 2020

