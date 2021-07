La definizione e la soluzione di: La fase offensiva in guerra o nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : attacco

Curiosità/Significato su: La fase offensiva in guerra o nel calcio calcio (sport) partecipare alla fase offensiva o, viceversa, per un attaccante aiutare in quella difensiva. Le squadre solitamente vengono disposte in campo secondo alcuni 136 ' (14 112 parole) - 22:20, 31 mag 2021

