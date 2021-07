La definizione e la soluzione di: Se è d'aria non dà la scossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : corrente

Curiosità/Significato su: Se e d aria non da la scossa Folgorazione ( scossa) una corrente elettrica sull'organismo umano (nell'uso comune detta scossa o scossa elettrica), che può avere effetto mortale o essere causa di ustioni 14 ' (1 930 parole) - 14:34, 21 mar 2021

