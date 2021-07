La definizione e la soluzione di: Conosciuto per il suo valore o qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pregevole

Curiosità/Significato su: Conosciuto per il suo valore o qualita Qualità (economia) un'alta qualità quando usati come informazione generica, divulgativa, ma una bassa qualità per un utilizzo di alta precisione. Il concetto di qualità è applicabile 20 ' (2 868 parole) - 16:13, 26 mar 2020

