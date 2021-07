La definizione e la soluzione di: Comune marchigiano noto per le sue cartiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : fabriano

Curiosità/Significato su: Comune marchigiano noto per le sue cartiere Marche ( Modello marchigiano) capoluogo marchigiano è chiamato accessum Italiae, cioè "ingresso d'Italia". Come tutti i territori delle moderne regioni italiane, anche quello marchigiano ebbe 140 ' (14 130 parole) - 17:43, 29 giu 2021

Altre definizioni con comune; marchigiano; noto; cartiere; Il piccolo rettile più comune; Comune maremmano con un'omonima laguna; Comune salentino con le specchie e Masseria Ospina; Un lingua comune a popolazioni di Perù e Bolivia; Noto liquore marchigiano ideato da Silvio Meletti; Il territorio marchigiano in cui si produce il Verdicchio; Noto detto chi semina vento __ tempesta; È l'altro nome con cui è noto il gambero di mare; Un noto attore italiano, ex nuotatore; Come dire notorietà; Vasche delle cartiere; Ultime Definizioni