La definizione e la soluzione di: Come il quarzo dal colore giallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : citrino

Curiosità/Significato su: Come il quarzo dal colore giallo quarzo citrino Il quarzo citrino è una varietà di quarzo, il cui colore è dovuto ad impurezze di ferro trivalente (circa 40 parti per milione) nel reticolo cristallino 3 ' (284 parole) - 14:35, 14 dic 2020

Altre definizioni con come; quarzo; colore; giallo; Vuoti... come certi pesci!; Complementi al vestiario come gioielli e sciarpe; Come animali curati e seguiti durante la crescita; Come dire notorietà; Pregiato quarzo microcristallino rosso e arancio; Lo è il quarzo; Un quarzo ornamentale; Un elemento nel quarzo; Il colore del principe delle fiabe; Hanno perso la forza del loro colore; Così imbarazzato... da cambiare colore!; Stilista italiano il cui colore iconico è il rosso; Colorare di un giallo... prezioso!; Un giallo di Agatha Christie; La Jessica protagonista de La Signora in giallo; Ha ricevuto un cartellino giallo; Ultime Definizioni