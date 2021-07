La definizione e la soluzione di: Come il nodo molto difficile da sciogliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : gordiano

Curiosità/Significato su: Come il nodo molto difficile da sciogliere Unione europea (categoria P856 letta da Wikidata) dei 50 anni dell'Europa unita, in cui venne espressa la volontà di sciogliere il nodo entro pochi mesi al fine di consentire l'entrata in vigore di un nuovo 245 ' (23 578 parole) - 22:03, 8 lug 2021

