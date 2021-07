La definizione e la soluzione di: La coltivazione destinata a mangime per animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : foraggera

Curiosità/Significato su: La coltivazione destinata a mangime per animali Impatto ambientale dell'industria dei cibi animali dei prodotti dell'agricoltura è destinata a diventare mangime per gli animali d'allevamento, come ad esempio la soia, la cui produzione è in gran parte 121 ' (13 933 parole) - 16:52, 9 lug 2021

Relativa alla coltivazione di riso e grano; La scienza della coltivazione dei campi; Destinata al culto; Detto di persona destinata ad un'alta carica... alla latina; E' destinata a girare; Mangime per equini; Così sono anche dette le viscere degli animali; Riproduzioni di versi animali usati dai cacciatori; Come animali curati e seguiti durante la crescita; George Orwell scrisse quella degli animali;