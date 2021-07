La definizione e la soluzione di: Colori in tubetto usati per dipingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tempere

Curiosità/Significato su: Colori in tubetto usati per dipingere Pittura a olio ( Colori ad olio) trovano Colori a olio in tubetto, già pronti per essere utilizzati. ^ #IndexMetaAuthor#, KREMER Colori a Olio | Colori pronti per l`uso | Kremer Pigmente 15 ' (1 857 parole) - 15:47, 11 apr 2021

Altre definizioni con colori; tubetto; usati; dipingere; Scolorite, sbiadite; Il pittore vi mescola i colori; Così è detto il colorito di un anziano in salute; Ci sono quelle tricolori... e di Trenitalia!; Un tubetto sul lavabo; Fascicoli a righe o a quadri usati dagli studenti; Frammenti rocciosi usati per ricoprire strade; I lombrichi usati come esche dai pescatori; Piccoli contenitori usati da chimici e biologi; Dipingere le unghie;