La definizione e la soluzione di: Colonia britannica in Asia fino al 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : hong kong

Curiosità/Significato su: Colonia britannica in Asia fino al 1997 Impero britannico Bretagna di alcune delle sue colonie più antiche e più popolose. Quindi l'attenzione britannica si riversò verso l'Asia, l'Africa e il Pacifico. Dopo 136 ' (14 497 parole) - 10:29, 16 giu 2021

Altre definizioni con colonia; britannica; asia; fino; 1997; Stato africano che fu la prima colonia italiana; La colonia greca che divenne Costantinopoli; Fu una colonia italiana; E' vicinissima a Colonia; Serie crime-drama britannica con Idris Elba; In una Sterlina Britannica ce ne erano venti; La Yard polizia britannica ing; Una nota compagnia aerea economica britannica; Miliziani asiatici che combatterono gli americani; Il luogo californiano del cinema per antonomasia; Stato asiatico di lingua portoghese su un'isola; Il Mediterraneo orientale di Grecia e Asia Minore; Gli screzi... che danneggiano perfino il ferro!; Nota monovolume della Fiat prodotta fino al 2010; Fino al 2006 era considerato un pianeta; Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017; Film del 1997 con Monica Bellucci e Vincent Cassel; Il Brasco film del 1997 con Al Pacino; Ipotesi di __, film con Mel Gibson del 1997; La Roy autrice de Il dio delle piccole cose 1997; Ultime Definizioni