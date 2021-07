La definizione e la soluzione di: La città pugliese nota per la disfida del 1503. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : barletta

Curiosità/Significato su: La citta pugliese nota per la disfida del 1503 Barletta (sezione Le mura della città) Terra Santa. Agli inizi del Cinquecento la città fu sede dello storico scontro tra francesi e spagnoli, tenutosi il 13 febbraio 1503 in territorio compreso 136 ' (14 509 parole) - 16:39, 6 lug 2021

Altre definizioni con città; pugliese; nota; disfida; 1503; La città albanese con l'aeroporto Madre Teresa; La città principale della Versilia; La città romagnola con il Battistero degli Ariani; La città francese attraversata dal Canal du Midi; La città pugliese con le acciaierie Ilva; Località pugliese con lo zoosafari; La provincia pugliese con Gallipoli e Otranto; L’acronimo della provincia pugliese di cui fa parte Andria; Quella delle moschee è nota come Monte del Tempio; La Louis casa di moda parigina nota per le borse; La Maria Concetta nota giornalista del Tg2; Una nota razza bovina dal manto a macchie; Il lodigiano che partecipò alla disfida di Barletta; Ci ricorda una celebre disfida; Ultime Definizioni