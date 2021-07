La definizione e la soluzione di: In certe acconciature copre la fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : frangetta

Curiosità/Significato su: In certe acconciature copre la fronte Storia della moda 1795-1820 (sezione acconciature e copricapi) pubblicato sul The Hermit in London, 1819: Template:Gallery In questo periodo, la moda dei ragazzi era quella di portare acconciature con riccioli corti. Nel 60 ' (6 608 parole) - 12:32, 22 giu 2021

