La definizione e la soluzione di: In Centro America si affaccia su due oceani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : guatemala

Curiosità/Significato su: In Centro America si affaccia su due oceani Stati per superficie (sezione Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla superficie) parte dell'America Latina o Latino-America. ^ Confina a nord con l'Angola e lo Zambia, a est col Botswana e a sud col Sudafrica; a ovest si affaccia sull'Oceano 133 ' (8 000 parole) - 02:54, 10 lug 2021

