La definizione e la soluzione di: Caratteristica di ciò che non richiede sforzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : facilità

Curiosità/Significato su: Caratteristica di cio che non richiede sforzo Scintigrafia miocardica (sezione Test da sforzo) a riposo. Il test di provocazione più immediato da eseguire è il test da sforzo; condotto facendo eseguire al paziente uno sforzo fisico (ad esempio 50 ' (6 321 parole) - 21:21, 4 lug 2021

Altre definizioni con caratteristica; richiede; sforzo; Caratteristica opposta alla flessibilità; Caratteristica leonina; La caratteristica dell'attaccabottoni; Chirurgia che richiede lunghi tempi di recupero; Che richiede grande impegno e sforzo; Richiede più altoparlanti; Lo richiede un motore nuovo; Che richiede grande impegno e sforzo; Può esserlo uno sforzo; L'acido prodotto dallo sforzo muscolare; Quello de force richiede uno sforzo straordinario; Ultime Definizioni