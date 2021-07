La definizione e la soluzione di: Area in cui si coltiva il Carnaroli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : risaia

Curiosità/Significato su: Area in cui si coltiva il Carnaroli Quarnaro ( Carnaro) nella città di Fiume, le dette il nome di Reggenza italiana del Carnaro dotandola della cosiddetta Carta del Carnaro, ovvero di una costituzione di stampo 18 ' (1 654 parole) - 16:33, 9 feb 2021

