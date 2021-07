La definizione e la soluzione di: Anni minimi per patentarsi negli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : sedici

Altre definizioni con anni; minimi; patentarsi; negli; I bambini scout tra otto e dodici anni; Gianni Agnelli ci teneva sopra l'orologio; La Nannini esponente del rock italiano femminile; Il Giovanni ciclista vincitore dei Giri 1938-39; Il matematico cerca i minimi; Minimizzare una notizia; I minimi particolari; Guardarsi occhi negli occhi; Insieme all'orale negli esami bipartiti; Unità militare... molto forte negli sport!; Nota serie TV USA ambientata negli anni '50 ing; Ultime Definizioni