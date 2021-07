La definizione e la soluzione di: Lo adoperano i fantini per incitare i cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : frustino

Curiosità/Significato su: Lo adoperano i fantini per incitare i cavalli

Altre definizioni con adoperano; fantini; incitare; cavalli; I disegnatori le adoperano per fissare; Adoperano carriole; Adoperano la cazzuola; Le palestre dei fantini; Lo si controlla ai fantini; Incitare con dei consigli; Incitare alla rivolta; Si grida per incitare; L'incaricato di curare il ricovero dei cavalli; Scontrosi... come cavalli!; Un romanzo di Giulio Cavalli; Così erano detti i cavalli nelle giostre medievali;