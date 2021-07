La definizione e la soluzione di: Abitazione in legno tipica delle Alpi fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : chalet

Curiosità/Significato su: Abitazione in legno tipica delle Alpi fra Carnia (sezione La Carnia in televisione) nella parte nord-occidentale della provincia di Udine, in Friuli, comprendente buona parte delle Alpi Carniche con le sue valli Alpine, i cui comuni, nell'ambito 85 ' (8 632 parole) - 11:50, 3 lug 2021

Pupazzi con il corpo di stoffa e la testa di legno; Rivestimento per pareti in legno; Legno rossastro ricavato da piante meliacee; n artigiano che lavora il legno; Pietra verde tipica di suoli ricchi di rame; Salsiccia di suino tipica del Norditalia; Sfoglia ripiena dolce o salata, tipica in Abruzzo; Una tipica zuppa di La Spezia; Animali come il Flipper delle serie TV; Quella delle moschee è nota come Monte del Tempio; L'animale simbolo delle volanti della polizia; Il masticare dei bovini e delle pecore; Nello sci alpino può essere libera; Le Alpi del Gran Pilastro e del Grande Mèsule; Laghi alpini di Udine nell'omonimo parco naturale; Località alpina francese della Savoia Bourg-__;