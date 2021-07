La definizione e la soluzione di: Ad __, detto latino per "verso cose più grandi". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : maiora

Curiosità/Significato su: Ad __, detto latino per verso cose piu grandi Lingua latina Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. Veniva parlata nel Lazio (Latium in latino) almeno 38 ' (4 414 parole) - 19:53, 3 lug 2021

Un tessuto leggero detto anche madapolam; Il flauto traverso detto piccolino; Così è detto il cielo pieno di nuvole ferme; Taglio di carne anche detto magatello o rotondino; Quella di Barney... non è in latino!; L'ha detto lui stesso, in latino lat; I liceali traducono quelle di greco e latino; Noto detto latino In medio stat __ lat; Presentare un esposto verso qualcuno; Il flauto traverso detto piccolino; Disegnato attraverso una tessitura; Il recupero delle forze attraverso cibo e riposo; Cose fatte di cui ci si pente; La Roy autrice de Il dio delle piccole cose 1997; Crede in spiriti che pervadono tutte le cose; Accelerare troppo le cose __ le tappe; Grandi macchine per la stampa dei quotidiani; Ingrandito in tutte le direzioni; Grandi sacche a tracolla solitamente a due tasche; Ingrandito e maturato naturalmente;