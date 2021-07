La definizione e la soluzione di: Il Vecchio che morì per l'eruzione del Vesuvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : plinio

Curiosità/Significato su: Il Vecchio che mori per l eruzione del Vesuvio Vesuvio Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Vesuvio (disambigua). Il Vesuvio è uno stratovulcano situato in Italia, in posizione dominante 39 ' (4 153 parole) - 00:21, 25 giu 2021

Nota azienda fondata da Leonardo Del Vecchio; Con i vecchioni in un dipinto del Guercino; Vecchio nelle parole composte; Iniziali di Vecchioni, il cantante; Davy: morì nella battaglia di Alamo; Gli anni di Cristo quando morì; Morì sulla Croce; Vi morì Maometto; Cavità che spesso si forma in seguito all'eruzione; Forma di eruzione cutanea; L'inizio dell'eruzione; Eruzione cutanea;