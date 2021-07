La definizione e la soluzione di: Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : batiscafo

Curiosità/Significato su: Lo uso Cousteau per esplorare gli abissi Gagnan, il primo tipo di equipaggiamento per lo Scuba diving, l'Aqua-lung. Il famoso erogatore monostadio Cousteau-Gagnan "Mistral" diverrà negli anni a

