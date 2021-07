La definizione e la soluzione di: Fu usato dagli USA nei bombardamenti in Vietnam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : napalm

Curiosità/Significato su: Fu usato dagli USA nei bombardamenti in Vietnam Guerra del Vietnam nordVietnamite in appoggio alla guerriglia degli Khmer rossi. Anche lo stesso Vietnam del Nord venne ripetutamente colpito da pesanti e continui bombardamenti degli 145 ' (17 367 parole) - 13:40, 11 lug 2021

Altre definizioni con usato; dagli; bombardamenti; vietnam; Tubicino medico usato per vari scopi; Lo shock causato da variazioni di temperatura; Un frutto simile alla ciliegia usato nei dolci; Comprensibile... ma meno usato!; La Lorella più amata dagli italiani; Lo strumento musicale detto bagpipe dagli scozzesi; Fiaccate dagli sforzi; Quello di Delfi era venerato dagli antichi greci; L'Ho rivoluzionario vietnamita; Confina con il Vietnam; La capitale del Vietnam; Confina col Vietnam; Ultime Definizioni