La definizione e la soluzione di: Un'onda molto alta, in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : cavallone

Curiosità/Significato su: Un onda molto alta, in gergo Linguaggio CB nella banda cittadina (CB, dall'inglese Citizens' Band), ed è frutto in parte dal gergo utilizzato dai radioamatori, principalmente alcune sigle del Codice 11 ' (379 parole) - 11:56, 6 gen 2021

Altre definizioni con onda; molto; alta; gergo; Profonda sorpresa e turbamento; Anagramma di rotonda che rima con guado; Formato una seconda volta, modificato; Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli; Si può dire di due persone molto vicine e legate; Pie, molto religiose; Così è detto un governo estivo molto precario; Molto brevi e inafferrabili; Caratterizzate dall'alta permeabilità del suolo; Formaggio vallese ad alta proprietà fondente; Saltati fuori dal nulla; Saltare la scuola... in salamoia!; Assassinare... in gergo da noir!; In gergo giuridico significa per tutti lat; In gergo, il documento di stato di servizio; In gergo, il poliziotto penitenziario; Ultime Definizioni