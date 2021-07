La definizione e la soluzione di: Un'europea come Steffi Graf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tedesca

Curiosità/Significato su: Un europea come Steffi Graf Steffi Graf Stefanie Maria Graf, detta Steffi (IPA: ['?t?fi? 'g?a:f]; Mannheim, 14 giugno 1969), è un'ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da 53 ' (6 241 parole) - 15:02, 30 giu 2021

Altre definizioni con europea; come; steffi; graf; Entrò nell'Unione Europea l'1 maggio 2004; L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea; Ursula, presidente della Commissione Europea; Regione nord europea; Grosse barche usate come traghetti; Decifrati... come certi contratti!; Come il Mare per i Romani, ora Mediterraneo lat; Calciatori come Gianluigi Donnarumma; Steffi campionessa tedesca di tennis; Steffi __, tennista tedesca; Il nome di un'opera letteraria o cinematografica; Quella fonografica serve per sentire i vinili; Ci sono quelle grafiche e quelle sumere; Autore cinematografico; Ultime Definizioni