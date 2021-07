La definizione e la soluzione di: Una forma di salario in base al lavoro compiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : cottimo

Curiosità/Significato su: Una forma di salario in base al lavoro compiuto salario minimo salario. Il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di 52 ' (5 813 parole) - 16:20, 26 giu 2021

Fa coagulare il latte per fare il formaggio; Al suo interno si trasforma in farfalla; Un formato di gioiello; Pasta corta a forma elicoidale; La discriminazione in base al genere; Salsa a base di pomodoro usata negli hamburger; Piatto a base di carne cotta in acqua molto calda; Un piatto siciliano a base di ortaggi fritti; La fa chi ha successo nel lavoro; Pareri positivi di ex datori di lavoro o locatori; Il lavoro che si è imparato a svolgere; Estraniante come può essere un lavoro; Un furto compiuto al volo; Ha compiuto un voltafaccia;