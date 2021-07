La definizione e la soluzione di: Tubicino medico usato per vari scopi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : cannula

Curiosità/Significato su: Tubicino medico usato per vari scopi Sonda gastrica per nutrizione principale: Sonda (strumento). Una sonda gastrica per nutrizione è un dispositivo medico usato per provvedere alla nutrizione artificiale di pazienti 10 ' (1 354 parole) - 00:05, 22 dic 2020

