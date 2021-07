La definizione e la soluzione di: Terreno coltivato per lo più da una sola famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : podere

Curiosità/Significato su: Terreno coltivato per lo piu da una sola famiglia Triticum (categoria Taxon angiosperme da controllare) turgidum comprende numerose sottospecie di cui una delle più importanti è il T. turgidum dicoccum, coltivato e commercializzato con il nome di farro; dalla 25 ' (2 901 parole) - 14:32, 26 mag 2021

