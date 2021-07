La definizione e la soluzione di: In tavola contengono minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : zuppiere

Curiosità/Significato su: In tavola contengono minestre Salsa di soia tipo di salse; come ingrediente di cottura, per la preparazione di zuppe, minestre e ragù; come base o componente per altre salse più particolari (teriyaki 13 ' (1 536 parole) - 12:10, 12 giu 2021

