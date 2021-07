La definizione e la soluzione di: Spostare in posizione non piana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : inclinare

Curiosità/Significato su: Spostare in posizione non piana Distensioni su panca ( Panca piana) La distensione su panca piana, o più semplicemente panca (in inglese bench press) è un esercizio fisico con i pesi. In realtà il nome tecnicamente corretto 7 ' (832 parole) - 19:13, 11 apr 2021

Altre definizioni con spostare; posizione; piana; Piattaforma girevole per spostare vagoni; Macchina da cantiere per spostare materiali di scavo; Spostare... un arto; Occupa la posizione apicale di una redazione; Posizione del mare nella canzone di Benvegnù; Gioco da tavolo di composizione di parole; Tiratore scelto, appostato in posizione strategica; Vasta piana marsicana un tempo sede di un lago; Antichi mezzi a trazione animale con un pianale; Una spianata senza alberi; Spiana le rughe del viso; Ultime Definizioni